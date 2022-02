Die Bafin störe sich daran, dass Finanzprodukte mit einer Nachschusspflicht unbegrenzte Verluste nach sich ziehen könnten. "Reicht das eingesetzte Kapital eines Anlegers nicht aus, um Verluste auszugleichen, muss dieser mit seinem sonstigen Vermögen dafür eintreten", heiße es in einer Pressemitteilung. "Kleinanleger können weitaus mehr verlieren als ihr eingesetztes Kapital und mussten in der Vergangenheit teilweise sechsstellige Euro-Beträge als Nachschuss leisten."



Nach dem die Bafin das Retail-Geschäft mit entsprechenden CFDs verboten habe, beobachte sie eigenen Angaben zufolge aktuell, dass Anbieter verstärkt Terminkontrakte mit Nachschusspflichten an Privatkunden vermarkten würden. Derzeit kämen vermehrt derartige Mini- und Micro-Future-Produkte auf den Markt, die sich aufgrund ihrer geringeren Kontraktgröße und damit niedrigeren Eintrittsschwelle speziell an Kleinanleger gerichtet hätten.



"Die Bafin will mit ihrer Produktinterventionsmaßnahme sicherstellen, dass sich der Verlust von Privatkunden wie bei CFDs auch bei Futures künftig auf den Betrag beschränkt, den diese investiert haben", teile die Behörde mit. Sie gebe der Branche und der Öffentlichkeit bis zum 17. März die Gelegenheit, zu dem geplanten Produktverbot Stellung zu nehmen. (18.02.2022/ac/a/m)







