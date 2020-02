Die Bullen würden die Märkte auch weiterhin beherrschen. Erst am Dienstag hätten sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 eine heiße Rally hingelegt. Angesichts dieser Entwicklungen würden die Unkenrufe einiger weniger Pessimisten geradezu komisch anmuten. Trotzdem sollte man diese Stimmen ernst nehmen, denn einige ihrer Argumente würden sich nicht von der Hand weisen lassen, wie Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX warne.



"Wir befinden uns in einem der längsten Bullenmärkte aller Zeiten, doch auch dieser muss irgendwann enden. In einem normalen Marktzyklus wäre der Wendepunkt auch schon längst erreicht, aber die lockere Geldpolitik der Fed und die niedrigen Zinsen haben bislang verhindert, dass die Stimmung kippt", erkläre Sadowski. "Das Resultat sind viele, mittlerweile extrem überbewertete Aktien, deren Preise im Zuge der langen Aufwärtsphase immer weiter gestiegen sind. Wenn es dann wieder bergab geht, drohen hier massive Verluste, manche Experten in den USA sprechen sogar von Kurseinbrüchen um bis zu zwei Drittel. Und je länger die Bullen das Zepter in der Hand haben, desto stärker schlagen die Bären am Ende zurück. Wer also jetzt zur Hochzeit bei diesen Aktien einsteigt, muss mittelfristig mit Verlusten rechnen."



Sadowski lokalisiere das Hauptproblem in den hohen Bewertungen, vor allem im S&P 500. Diese müssten mindestens auf dem aktuellen Niveau bleiben, damit sich Investitionen zum aktuellen Zeitpunkt in der Zukunft noch lohnen würden. "Da die Märkte aber im Moment heiß gelaufen sind, ist es unwahrscheinlich, dass sich derart hohe Bewertungen dauerhaft halten können, insbesondere, falls es zu einer echten Rezession in den USA kommt. Das konnte die Fed mit ihrer Politik bislang verhindern, aber auch ihr werden irgendwann die Instrumente ausgehen, wie man beispielsweise in Europa derzeit sieht. Auf Dauer verhindern auch niedrige Zinsen nicht, dass der natürliche Marktzyklus greift und auf eine Hochphase eine Rezession folgt."



Der Experte rate Anlegern, genau aufzupassen und sich realistische Bewertungen der Unternehmen hinter den Aktien anzusehen. "Auch im überhitzten Bullenmarkt finden sich unter- oder zumindest realistisch bewertete Unternehmen, bei denen sich der Aktienkauf lohnt. Man sollte jedoch die Fundamentaldaten beachten, vor allem wenn langfristig denkt. Angesichts des extrem langen Bullenmarktes könnte sich nämlich auch der unweigerlich früher oder später übernehmende Bärenmarkt eine Weile hinziehen." (07.02.2020/ac/a/m)





