China wiederum habe Vorschriften erlassen, die nach allgemeiner Lesart mehr dem Staat und weniger den Kunden dienen würden. Überdies werde erwartet, dass bald weitere Vorschriften zur Kontrolle von Internetunternehmen erlassen würden. Die Pattsituation im technologischen Wettstreit zwischen den USA und China berge auch die Gefahr, dass chinesische Technologieaktien von den US-Börsen genommen würden. Über einen solchen Schritt werde jedoch schon seit über einem Jahr gemunkelt, ohne dass bisher etwas geschehen sei.



Die anhaltenden Maßnahmen zur strengeren Regulierung chinesischer Technologieunternehmen und die sich verschlechternde Pandemie-Situation seien zwar die Hauptursachen für die jüngste Underperformance chinesischer Aktien. Aber der Krieg in der Ukraine habe ebenfalls einen gewissen Einfluss. Genauer gesagt, die Haltung Chinas in diesem Krieg. China setze sich zwar für eine diplomatische Lösung ein, habe es aber auch versäumt, die russische Aggression zu verurteilen.



Die Vereinigten Staaten hätten China gewarnt, dass es mit Sanktionen gegen seine eigene Wirtschaft rechnen müsse, sollte das Land sich entscheiden, Russland mit militärischer Ausrüstung zu beliefern. Da die chinesischen Behörden der wirtschaftlichen Verfassung ihres Landes mehr Beachtung schenken würden als die russischen Behörden, könnten solche Warnungen Peking dazu veranlassen, zweimal nachzudenken, bevor es etwas unternehme.



Es sei nicht leicht zu beurteilen, ob der derzeitige Ausverkauf in China eine Kaufgelegenheit oder eine Falle für die Bullen sei. Das Risiko, dass China Russland militärisch unterstütze, sei nicht völlig auszuschließen. Ein solcher Schritt würde jedoch eine Reaktion der Vereinigten Staaten provozieren. Und es dürfte unwahrscheinlich sein, dass China seine Wirtschaft aufs Spiel setzen würde, um Russland zu unterstützen, das unter den westlichen Sanktionen zusammenbreche. Während ein Schulterschluss mit Russland China langfristig helfen könnte, die Vereinigten Staaten als Weltwirtschaftsführer zu entthronen, wären die kurzfristigen Auswirkungen eines solchen Schrittes für die chinesische Wirtschaft verheerend.



Ganz zu schweigen davon, dass der Krieg in der Ukraine und das damit zusammenhängende russische Verbot von Getreideexporten die Lebensmittellieferungen nach China einschränken würden. Die Beteiligung an einem Konflikt könnte das noch problematischer machen. Das größte Risiko für China - übrigens immer noch weitgehend unterbewertet - scheine die anhaltende Zunahme neuer Covid-Fälle und die daraus resultierenden Lockdowns zu sein. Stelle sich hier keine Besserung ein, dürften die chinesischen Indices unter Druck bleiben.



Ein Blick auf das Forward-KGV des Hang Seng China Composite (CHNComp) zeige, dass die Bewertung des Index noch nicht auf ein extrem niedriges Niveau gefallen sei. Das Verhältnis sei unter 7 gesunken, wie es auch während der Covid-Panik der Fall gewesen sei. Im Jahr 2016 sei dieses Verhältnis jedoch sogar schon einmal auf 6 gefallen, was darauf hindeute, dass noch etwas Spielraum für einen weiteren Ausverkauf bestehe. Insbesondere in Anbetracht der schlechten Q1-Berichtssaison in China und der sich derzeit auftürmenden Risiken. In der Vergangenheit sei ein Rückgang des Forward-KGV unter 6 eine Chance gewesen.



Wie die Experten bereits erwähnt hätten, notiere der CHNComp-Index seit Jahresbeginn 25% niedriger. Der Index sei nicht nur unter die Tiefststände von 2020 gefallen, die während der Covid-19-Panik erreicht worden seien, sondern auch unter die Tiefststände von Anfang 2016. Die Sorgen über den Zustand der chinesischen Wirtschaft seien schon vor dem jüngsten Anstieg der Covid-Fälle vorhanden gewesen, da die steigenden Rohstoffpreise das Risiko einer wirtschaftlichen Wachstumsabschwächung erhöht hätten.



Der Index befinde sich im freien Fall und nähere sich einer Mischung aus zwei langfristigen Unterstützungen im Bereich von 5.700 Punkten: 161,8%-Retracement der Erholung nach der Pandemie und 127,2%-Retracement der Aufwärtsbewegung von 2016-2017. Mit dem KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.US) könnten Anleger in den chinesischen Internetsektor investieren, der sich derzeit unterdurchschnittlich entwickele. (15.03.2022/ac/a/m)





