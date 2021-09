Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil Bachem Holding AG:



Bachem (ISIN: CH0012530207, WKN: 914589, Ticker-Symbol: BHM, SWX Ticker-Symbol: BANB) ist ein führendes, innovationsgetriebenes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Peptiden und Oligonukleotiden spezialisiert hat. Mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot bietet Bachem pharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen weltweit Produkte für Forschung, klinische Entwicklung und kommerzielle Anwendung. Mit Hauptsitz in der Schweiz sowie Standorten in Europa, den USA und Asien ist Bachem international tätig und verfügt über eine 50-jährige Erfahrung und branchenweit einzigartige Fachkompetenz. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen unter: www.bachem.com. (24.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bachem-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bachem Holding AG (ISIN: CH0012530207, WKN: 914589, Ticker-Symbol: BHM, SWX Ticker-Symbol: BANB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bachem habe Ende August die Anleger mit einem starken Ausblick begeistern können. So wolle das Schweizer Biochemie-Unternehmen umsatzseitig bereits 2022 die Marke von 500 Millionen Schweizer Franken knacken. Zudem habe die Aktie trotz der jüngst kommunizierten Kapitalerhöhung am Donnerstag ein neues Rekordhoch markiert - ein Zeichen von Stärke und Vertrauen.Konkret würden die Schweizer bis zu einer Million neue Aktien ausgeben wollen - das entspreche rund sieben Prozent des ausstehenden Aktienkapitals, wie Bachem am Donnerstag bekannt gegeben habe. Mit Blick auf den heutigen Kurs, der wegen Gewinnmitnahmen leicht nachgebe, entspreche dies einem möglichen Erlös von 762 Millionen Schweizer Franken. Den genauen Preis für die neuen Aktien habe das Unternehmen nicht mitgeteilt.Das Go für diese Kapitalmaßnahme solle eine außerordentliche Generalversammlung am 15. Oktober geben. Mit dem Geld wolle Bachem seine Kapazitäten erweitern und dafür in den kommenden fünf Jahren mehr als 500 Millionen Schweizer Franken investieren.Bachem sei Bestandteil des "Aktionär" Schweiz-Index. Insgesamt bündele dieser spezielle Aktienkorb 15 ausgewählte Schweizer Top-Titel. Dabei würden mit Nestlé, Novartis und Roche die drei größten Werte in der Alpenrepublik für Stabilität und Sicherheit sorgen - kleinere Wachstumsperlen wie eben Bachem würden den zusätzlichen Boost bringen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Einzel-Aktien aus dem Nachbarland sind an EU-Börsen seit Mitte 2019 nicht mehr handelbar - die EU hat dem Land aufgrund politischer Differenzen die Börsenäquivalenz entzogen.