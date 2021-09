Umsatzseitig seien die beiden E-Learning-Anbieter zwar im letzten Geschäftsjahr etwa gleich groß gewesen, aber beim Wachstum könne Babbel nicht mit den Amerikanern mithalten. Sie würden für das Geschäftsjahr 2020 ein Plus von 229 Prozent ausweisen. Bei den Berlinern stehe ein Zuwachs von 19 Prozent zu Buche.



Deutlich die Nase vorne habe das Unternehmen aber bei den zahlenden Kunden: Während bei Duolingo lediglich 1,5 Millionen der 40 Millionen monatlich aktiven User für den Service zahlen würden, weise Babbel gut zehn Millionen Abonnenten aus.



Die Berliner seien ein interessanter IPO-Kandidat in einem äußerst attraktiven Markt. "Der Aktionär" werde die Entwicklung im Vorfeld des Börsengangs, der für den 24. September geplant sei, weiter verfolgen.



Babbel gehört auf die Watchlist, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 15.09.2021)



