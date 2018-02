Tradegate-Aktienkurs B+S Banksysteme-Aktie:

5,50 EUR +2,42% (15.02.2018, 19:32)



ISIN B+S Banksysteme-Aktie:

DE0001262152



WKN B+S Banksysteme-Aktie:

126215



Ticker-Symbol B+S Banksysteme-Aktie:

DTD2



Kurzprofil B+S Banksysteme AG:



Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft (B+S) (ISIN: DE0001262152, WKN: 126215, Ticker-Symbol: DTD2) entwickelt und vertreibt Standardsoftware für Banken und das Finanzmanagement. Die Software ist optimiert für Geschäfts- und Privatbanken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Versicherungen, Spezialinstitute, Finanzholdings und Wertpapierbörsen. B+S bietet eine umfassende Produktpalette für das Core Banking im Aktiv- und Passiv-Bereich, den gesamten Zahlungsverkehr (national, international und Euro) einschließlich SEPA (credit-transfer und direct debit), das Kreditgeschäft (automatisierte Kreditabwicklung), Treasury und Trading und Risikomanagement mit der Abbildung aller Basel II-Anforderungen sowie für das Electronic-Banking an. (15.02.2018/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - B+S Banksysteme-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareunternehmens B+S Banksysteme AG (B+S) (ISIN: DE0001262152, WKN: 126215, Ticker-Symbol: DTD2) unter die Lupe.Das Münchner Fintech-Unternehmen habe seine Sechsmonatszahlen vorgelegt. Der Vorstand habe neben guten Zahlen auch die Umsetzung neuer Investitionen berichtet. Sie sollten eine positive Weiterentwicklung des deutschen Softwareentwicklers vorantreiben. Begleitet von einem anhaltend positiven Newsflow könnte sich die B+S Banksysteme-Aktie in den kommenden Wochen weiter in Richtung 6,50 Euro bewegen. Ein Stopp bei 4,50 Euro sichere die Position ab, so Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs B+S Banksysteme-Aktie:5,34 EUR +1,52% (15.02.2018, 17:36)