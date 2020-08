(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.



Kurzprofil B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG:



Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.



Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de. (31.08.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - B.R.A.I.N.-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, bewertet in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezial-Biotech-Unternehmens B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) weiterhin mit dem Rating "kaufen".B.R.A.I.N. habe zum Q3 der Reportsperiode einen Gesamtumsatz von 9,6 Mio. Euro (Vorjahr: 9,4 Mio. Euro; +2,2% YoY) vermeldet. Darin enthalten gewesen seien die Umsätze des Segments BioIndustrial mit 6,0 Mio. Euro (Vorjahr: 7,0 Mio. Euro; 13,6% YoY) und des Segments BioScience mit 3,6 Mio. Euro (Vorjahr: 2,4 Mio. Euro; +49,3% YoY). Das starke Ergebnis des BioScience Segments sei auf ein höheres Auftragsvolumen mit bestehenden Kunden und durch signifikantes Neugeschäft im Bereich der Tailor-Made-Solutions zurückzuführen gewesen.Das schwache Umsatzwachstum im Bereich BioIndustrial habe an einer verringerten Nachfrage nach Bioethanol und alkoholischen Getränken durch COVID-19, sowie das Anlaufen der Produktionsanlagen in Cardiff, UK gelegen. Berücksichtige man die Dekonsolidierung der Monteil Cosmetics GmbH, sei der Umsatz im Q3 um organisch 8,4% von 8,9 Mio. Euro auf 9,6 Mio. Euro gestiegen. Dies habe in einem adj. EBITDA von 0,2 Mio. Euro und einem EBIT von -0,9 Mio. Euro (Vorjahr: -3,0 Mio. Euro; +69,9% YoY) resultiert.Auf Basis der vorliegenden 9M-Zahlen habe der Analyst seine Schätzungen für die GJ 19/20e, 20/21e und 21/22e angepasst: in 19/20e gehe er nunmehr von einem Jahresumsatz von 40,1 Mio. Euro aus (vorher: 44,8 Mio. Euro; +3,9% YoY). Die verringerte Nachfrage im BioIndustrial Segment im Zusammenhang mit COVID-19 trübe seiner Ansicht nach den Umsatzausblick für das Jahresende und den Beginn des nächsten GJ. Auf EBIT-Ebene rechne er mit einem Ergebnis von -5,4 Mio. Euro, vorrangig wegen verbesserter Produktmargen (vorher: 5,3 Mio. Euro). In 20/21e erwarte er nun Umsätze von 44,8 Mio. Euro (vorher: 51,7 Mio. Euro).B.R.A.I.N. werde am 15.09.2020 einen CMD abhalten, um über die zukünftige Ausrichtung und Fokussierung des Unternehmens zu berichten. Der Analyst erhoffe sich zusätzliche Informationen über die bereits begonnenen Kostenoptimierungsprogramme und die zukünftige Entwicklungspipeline. Er sehe nach wie vor nachhaltiges Wachstumspotenzial in B.R.A.I.N. und erwarte positive Auswirkungen der rigorosen Verschlankungsbemühungen des Managements.Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: