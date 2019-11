Börse Stuttgart-Aktienkurs B-A-L Germany-Vorzugsaktie:

1,66 EUR +0,61% (11.11.2019, 10:04)



Wiener Börse-Aktienkurs B-A-L Germany-Vorzugsaktie:

1,69 EUR 0,00% (07.11.2019, 09:04)



ISIN B-A-L Germany-Vorzugsaktie:

DE000A2NBN90



WKN B-A-L Germany-Vorzugsaktie:

A2NBN9



Ticker-Symbol B-A-L Germany-Vorzugsaktie:

BAM



Wien Ticker-Symbol B-A-L Germany-Vorzugsaktie:

BAL



Kurzprofil B-A-L Germany:



Die B-A-L Germany AG (ISIN: DE000A2NBN90, WKN: A2NBN9, Ticker-Symbol: BAM, Wien-Symbol: BAL) ist ein Immobilienunternehmen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist der Ankauf, die Entwicklung und Bewirtschaftung von Wohnimmobilien, vorwiegend im deutschen Bundesland Sachsen. (11.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - B-A-L Germany-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Immobilienunternehmens B-A-L Germany AG (ISIN: DE000A2NBN90, WKN: A2NBN9, Ticker-Symbol: BAM, Wien-Symbol: BAL) von "sell" auf "buy" hoch.Nachdem die Aktien von B-A-L Germany seit Aufnahme seiner Research Coverage mit einem Sell-Rating 71,6% an Wert verloren und sein bisheriges Kursziel von EUR 1,88 unterschritten hätten, sehe Hasler den jüngsten Newsflow als ausgesprochen positiv an. Der Analyst stufe die B-A-L-Aktien auf "buy" hoch und hebe seine aus einem fundamentalanalytischen Wertschöpfungsmodell abgeleitetes Kursziel auf EUR 2,50 von bislang EUR 1,88 je Aktie an.Auslöser der Hochstufung sei, dass B-A-L Germany am vergangenen Freitag die Übernahme eines Wohnimmobilienportefeuilles im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung bekannt gegeben habe. Übernommen würden 36 Wohnungen mit einer Wohnfläche von knapp 2.000 qm im sächsischen Kerngebiet des Unternehmens: in D-Lagen, also ländlicheren Lagen mit weniger als 50.000 Einwohnern. Unterstelle man eine für B-A-L typische Vermietungsquote von 100%, würden sich nach den Berechnungen des Analysten jährliche Mieteinnahmen von etwa EUR 0,120 Mio. ergeben. Mit einer von ihm geschätzten Mietrendite von 12% und einem Kaufpreismultiplikator von 8,3x habe der Erwerb des Portefeuilles aus seiner Sicht unmittelbar wertsteigernde Wirkungen.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, stuft die B-A-L Germany-Vorzugsaktie von "sell" auf "buy" herauf. (Analyse vom 11.11.2019)Börsenplätze B-A-L Germany-Vorzugsaktie: