Börse Stuttgart-Aktienkurs B-A-L Germany-Vorzugsaktie:

1,20 EUR 0,00% (04.06.2020, 13:30)



ISIN B-A-L Germany-Vorzugsaktie:

DE000A2NBN90



WKN B-A-L Germany-Vorzugsaktie:

A2NBN9



Ticker-Symbol B-A-L Germany-Vorzugsaktie:

BAM



Wien Ticker-Symbol B-A-L Germany-Vorzugsaktie:

BAL



Kurzprofil B-A-L Germany:



Die B-A-L Germany AG (ISIN: DE000A2NBN90, WKN: A2NBN9, Ticker-Symbol: BAM, Wien-Symbol: BAL) ist ein Immobilienunternehmen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist der Ankauf, die Entwicklung und Bewirtschaftung von Wohnimmobilien, vorwiegend im deutschen Bundesland Sachsen. (04.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - B-A-L Germany-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Immobilienunternehmens B-A-L Germany AG (ISIN: DE000A2NBN90, WKN: A2NBN9, Ticker-Symbol: BAM, Wien-Symbol: BAL) weiterhin zu kaufen.im Geschäftsjahr 2019 sei es B-A-L Germany erneut gelungen, das Immobilienportefeuille deutlich auszuweiten. Zum Jahresende habe der Immobilienbestand bei 66 (Vorjahr: 46) Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von insgesamt 2.781 qm gelegen (Vorjahr: 1.710 qm, +63,0% YoY). Aus diesem seien Vermietungserlöse in Höhe von EUR 0,170 Mio. (Vorjahr: EUR 0,088 Mio., +93,2% YoY) und ein operatives Ergebnis (EBIT) von EUR -0,224 Mio. (Vj.: EUR -0,101 Mio.) generiert worden. Bereinigt um Einmaleffekte hätte B-A-L Germany nach Einschätzung des Analysten ein adjustiertes EBIT von EUR 0,018 Mio. erzielt.Da B-A-L Germany auch im vergangenen Jahr - wenn auch bedingt durch Einmaleffekte - operative Verluste eingefahren habe, habe bislang noch nicht der Beweis erbracht werden können, dass das Geschäftsmodell profitabel betrieben werden könne. Dies habe sich auch im Aktienkurs niedergeschlagen, der YTD um -28,4% (DAX: -7,6%) nachgegeben habe. Diese potenziell negative Grundeinschätzung werde sich in diesem Jahr ändern, da der Analyst davon ausgehe, dass die Ertragslage 2020e nicht wie in den Vorjahren von Einmalaufwendungen aus dem Börsengang oder anderen Kapitalmaßnahmen belastet sein werdr und B-A-L Germany erstmals seit dem Börsengang ein positives operatives Ergebnis erwirtschaften werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze B-A-L Germany-Vorzugsaktie: