Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (15.04.2019/ac/a/a)



Tokio (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse des Analysten Kelvin Lau von Daiwa Capital Markets:Kelvin Lau Aktienanalyst vom Investmenthaus Daiwa Capital Markets bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF).Die Analysten von Daiwa Capital Markets weisen auf eine über den Erwartungen liegende Absatzerholung im Monat März hin. Die Aussichten für den chinesischen Autosektor im Zeitraum 2019 bis 2020 hätten sich aufgehellt. Die Erholung dürfte sich Stück für Stück fortsetzen.Der Optimismus gründe sich auf der stimulierend wirkenden politischen Entscheidungen und einer wahrscheinlichen Übereinkunft im Handelsstreit zwischen China und den USA.BYD Co. Ltd. dürfte dem Beispiel anderer OEM's folgen und die Preise für NEV-Modelle anheben. Im Zeitraum 2019 bis 2021 dürfte sich die Profitabilität verbessern. Analyst Kelvin Lau glaubt, dass BYD die meiste Marktmacht besitze um höhere Preise durchzusetzen. BYD habe im Hinblick auf das B2B-Segment das größte Exposure. Auf dieses Geschäftsfeld seien in 2018 30% des NEV-Absatzvolumens entfallen. Aber auch bezüglich des B2C-Segments bestünden nun hohe Chancen die Preise anzuheben.