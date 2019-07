Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (02.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD will doppelt so schnell wachsen wie der Markt! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" zum Kauf der Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK).BYD werde ein Montage-Werk für Elektrobusse in Kanada eröffnen. Man habe schon ein Werk in den USA. BYD expandiere also weltweit auf dem Bus-Markt. Die entscheidende Nachricht sei aber heute laut dem Aktienprofi eine andere gewesen: Der Firmenchef Wang habe sich zu Wort gemeldet und gesagt, dass BYD in diesem Jahr seinen Elektroauto-Absatz um 70 bis 80% steigern wolle. Das sei insoweit erstaunlich, dass der gesamte Markt in China nur mit 40% wachse. BYD wolle also doppelt so schnell wachsen wie der Markt. Zudem habe Wang gesagt, dass er 2020 einen Elektroauto-Anteil von 10% und 2025 von 30% in China erwarte.Dies habe die BYD-Aktie heute beflügelt. Sie sei aus der Seitwärtsrange nach oben ausgebrochen. Nach Ansicht von Alfred Maydorn könnte es in den nächsten Tagen noch besser werden, so der Herausgeber des Maydorn Report im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.07.2019)