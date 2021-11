Börsenplätze BYD-Aktie:



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des chinesischen Elektroauto- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BYD-Aktie habe einen sehr guten Start in die neue Handelswoche erwischt. Grund für die gute Performance sei eine Kurszielanhebung durch Daiwa Securities. Das Papier kratze am Allzeithoch bei 327 Hongkong-Dollar.Der Automobil-Hersteller habe zuletzt die Prognose bezüglich seiner NEV (New Energy Vehicles)-Auslieferungen für 2022 aktualisiert. Demnach plane BYD mit 1,5 Millionen Fahrzeugen. Zum Vergleich: 2021 sollten rund 600.000 NEVs ausgeliefert werden.Grund für den Optimismus bei BYD sei die geplante Modelloffensive. 2022 wolle der Automobil-Hersteller zehn neue Modelle ausrollen.Für Analyst Kelvin Lau von Daiwa Anlass genug, die Prognose für die Verkaufszahlen für die nächsten Jahre um 13 beziehungsweise 26 Prozent anzuheben. Darüber hinaus habe Lau in seiner neuesten Studie auf die soliden Aussichten für externe Batterielieferungen für die nächsten beiden Jahre hingewiesen. Bereits vor wenigen Wochen habe Daiwa darauf hingewiesen, dass BYD möglicherweise als Zulieferer für die Tesla Fabrik in Shanghai infrage kommen könnte.Die Elektrifizierung laufe auf Hochtouren. Die Modelloffensive 2022 sollte die Verkaufszahlen weiter ankurbeln. Knacke die Aktie das Allzeithoch bei 327 Hongkong-Dollar, sei der Weg nach oben frei.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die BYD-Aktie zu halten. (Analyse vom 22.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link