Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

19,295 EUR -1,03% (22.04.2021, 19:03)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

177,50 Hongkong-Dollar -0,17% (22.04.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (22.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sie seien eines der Kernelemente, wenn es um Elektromobilität gehe: Die Batterien. Erst in den vergangenen Monaten sei zunehmend ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt, dass der chinesische Autohersteller BYD auch auf diesem Gebiet viel zu bieten habe. Bald könnte der Bereich offenbar sogar an die Börse kommen.BYD strukturiere sein Batteriegeschäft um, weil das Unternehmen künftig mehr Batterien an andere Auto-Hersteller verkaufen wolle - und um es in den kommenden zwei Jahren an die Börse zu bringen. Das habe der PR-Leiter des Unternehmens, Li Yunfei, bereits zu Wochenbeginn auf der Shanghai Auto Show gesagt, wie unter anderem das chinesische Medium Caixin berichte.Konkret habe demnach der Ableger Shenzhen Pingshan Fudi Battery, auch bekannt als FinDreams Battery, die volle Kontrolle über das Batteriegeschäft des Autoherstellers übernommen. Erst vor einer Woche habe FinDreams angekündigt, seine Produktionskapazität deutlich auszubauen.BYD bleibt grundsätzlich interessant, ist allerdings noch im Korrekturmodus, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: