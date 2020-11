Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Ticker-Symbol: 1211.HK, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (05.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Ticker-Symbol: 1211.HK, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) unter die Lupe."Chinas Ziel, bis 2060 kohlenstoffneutral zu werden, sollte neue Impulse geben. Die Fahrzeugverkäufe werden bis 2060 zu 80% NEVs betragen, von den angestrebten 20% im Jahr 2025", sage Jefferies-Analyst, Alexious Lee. Einer seiner Favoriten in diesem Sektor sei BYD. Sein Kursziel für die Aktie laute 211,30 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 23,18 Euro.Die letzten Zahlen von BYD für das dritte Quartal hätten sich sehen lassen können und mit der Elektrolimousine "Han" habe BYD-Chefdesigner Wolfgang Egger (Ex-Audi) tolle Arbeit geleistet. Die Vorbestellungen für den Elektroflitzer lägen weit über den Erwartungen.Kurzum: Das Auto treffe den Nerv der Zeit und die darin verbaute Blade-Battery erlaube Reichweiten bis zu 600 Kilometern. Man dürfe davon ausgehen, dass die auf dem "Han" basierenden neuen Elektroflitzer ebenfalls gut ankommen würden.In den letzten Tagen vor der Veröffentlichung der Q3-Zahlen habe die BYD-Aktie bereits viel vorweggenommen. Eine Konsolidierung wäre nach dem starken Anstieg wünschenswert gewesen. Jedoch besteche das Papier durch Relative Stärke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: