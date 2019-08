Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

4,48 EUR -3,96% (23.08.2019, 14:33)



Hong Kong-Aktienkurs BYD-Aktie:

39,20 HKD -2,85% (23.08.2019)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (23.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Tokio (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse des Analysten Kelvin Lau von Daiwa Capital Markets:Kelvin Lau Aktienanalyst vom Investmenthaus Daiwa Capital Markets bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF).Die Analysten von Daiwa Capital Markets weisen auf die Äußerungen des Managements von BYD Co. Ltd. hin, wonach in nächster Zeit wegen der Subventionskürzungen Druck auf die Profitabilität aufkommen könnte. Eine strikte Kostenkontrolle und technologische Weiterentwicklungen dürften aber die negativen Effekten zum Teil ausgleichen können.Um der schwächer als erwartet ausgefallenen Q3-Guidance Rechnung zu tragen, kürzt Analyst Kelvin Lau das Kursziel für die BYD-Aktie von 70,00 auf 57,00 HKD.In ihrer BYD-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Daiwa Capital Markets das "buy"-Rating.Börsenplätze BYD-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:4,49 EUR -4,06% (23.08.2019, 14:17)