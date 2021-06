Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

20,29 EUR +5,43% (01.06.2021, 15:14)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

190,90 HKD +6,06% (01.06.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (01.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Elektroautoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie habe einen wilden Ritt hinter sich. Auf die fulminante Rally von Ende September 2020 bis Mitte Februar 2021 mit einem Plus von 230%, sei eine scharfe Korrektur gefolgt. Vom Hoch bei umgerechnet rund 28 Euro habe das Papier des chinesischen Automobil-Herstellers rund 45% verloren. In den letzten Tagen habe die BYD-Aktie wieder Fahrt aufgenommen.So viel vorab: Die Aktie von BYD bleibe volatil. "Seit dem Trendbruch am 23.02.21 schwankten die Papiere zwischen 24 und 14 Euro. Die Bollinger-Bandbreite erstreckt sich aktuell von 20 bis zu 14 Euro. Der am 11.5.2021 begonnene kurzfristige Abwärtsmodus befindet sich aktuell im Test. Eine wichtige Signallinie stellt dabei die 100-Tage-Linie bei 21,50 Euro dar. Überschreitet BYD diese Hürde, dann täte sich Luft bis hin zu 24,70 auf. Hier verläuft das Exhausting-Gap vom 22.02.2021. Allerdings liefert die Slow-Stochastik kurzfristig wenig Grund zur Euphorie. Sie signalisiert eine überkaufte Gemengelage. Daher könnte schon das Obere Bollinger-Band bei 20 Euro für Gewinnmitnahmen sorgen. Zudem tendiert der Trendfolger MACD schon sehr weit oben. Das 14-Tage-Momentum dagegen zeigt sich "bärenstark"", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der Donner & Reuschel AG.Künftig wolle der chinesische Autobauer seine Fahrzeuge auch in Europa verkaufen. Als Testfeld diene Norwegen. Das Land sei auch bei Elektro-Konkurrenten wie Nio, Xpeng und Tesla beliebt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: