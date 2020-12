Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (29.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die Elektrobusse des chinesischen Konzerns seien mittlerweile überall im Einsatz. Nun habe sich die Frankreich einmal mehr zu BYD bekannt und einen weiteren Auftrag erteilt. Wie BYD mitgeteilt habe, werde der 13 Meter lange Reisebus in den kommenden Tagen in Betrieb genommen. Dieser biete Platz für 59 Passagiere, solle zukünftig innerhalb der Umweltzone des Großraum Paris verkehren und über eine durchschnittliche Reichweite von 200 Kilometern verfügen. Der Einsatz des Elektrobusses solle der Mitteilung zufolge eine rasche Verbesserung der Luftqualität erzielen, denn die französische Hauptstadt kämpfe laut Daten von aqicn.org nach wie vor gegen die immense Luftverschmutzung.Ein einziger Bus werde das Luftverschmutzungsproblem zwar nicht lösen, sei allerdings ein Schritt in die richtige Richtung. Könne der BYD-Bus überzeugen, dürften weitere Bestellungen folgen. Die BYD-Aktie befinde sich weiter im Korrekturmodus. Bereits investierte Anleger sollten sich hiervon nicht beirren lassen und an Bord bleiben, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:20,50 EUR -1,68% (27.11.2020, 22:26)