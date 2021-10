Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

273,00 HKD +7,57% (15.10.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (17.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroauto- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Was für eine Rally! Die BYD-Aktie bahne sich ihren Weg weiter Richtung Allzeithoch. Rückenwind habe es in den letzten Tagen durch gute Verkaufszahlen gegeben. Die Citigroup gehe nach ersten Erhebungen bei chinesischen Autohändlern davon aus, dass BYD, Great Wall & Co in der ersten Oktoberwoche starke Einzelhandelsumsätze verzeichnet hätten. Angesichts eines künftig ausreichenden Angebots an Fahrzeugchips und eines kontinuierlichen Wachstums der kumulierten Auftragsbestände im vierten Quartal, werde die Neubewertungsdynamik des chinesischen Automobilsektors wahrscheinlich bis Ende November anhalten, so die US-Bank.Gute Vorzeichen für die BYD-Aktie. Unabhängig davon bleibe festzuhalten, dass sich die Elektroautos des chinesischen Konzerns in den letzten drei Jahren mit europäischen Designvorgaben extrem verbessert hätten.BYD baue sein Portfolio kontinuierlich um. Die Elektrifizierung laufe auf Hochtouren. Ein echter Hingucker und Verkaufsschlager sei nach wie vor die vom deutschen Designer Wolfgang Egger entworfene Limousine Han.Das Momentum spreche weiterhin für die BYD-Aktie. Die Elektrifizierung des Portfolios gehe voran, zudem habe BYD mit seiner eigenen Batterieproduktion sowie der Blade Battery ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber vielen anderen Auto-Dinos. Hier sollte sich auf Kundenbasis bald etwas tun: Immer wieder gebe es Gerüchte über mögliche Deals mit AUDI, Kia oder Toyota, die sich für die Blade-Battery von BYD interessieren sollten. Die Aktie habe exakt auf der 100-Tage-Linie bei 222 HKD (Hongkong-Dollar) wieder nach oben gedreht und schicke sich an, dass Allzeithoch bei 289 HKD in Angriff zu nehmen. Anleger sollten investiert bleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.10.2021)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:30,39 EUR +4,22% (15.10.2021, 22:26)