Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (17.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe im vierten Quartal mit 93.000 verkauften Einheiten im vierten Quartal (48.000 BEVs und 45.000 PHEVs) seinen Marktanteil in China von rund 20% verteidigt. Im Vorfeld hätten viele Analysten noch bedenken gehabt, ob BYD seinen Marktanteil würde halten können.Die nächsten Wochen und Monate würden extrem spannend. Im Segment der chinesischen Elektroauto-Hersteller sei jede Menge Bewegung. Nio und XPeng Motors würden ihre innovativen Stromer in Europa ausrollen und BYD werde mit der Ocean-X-Serie neue Elektroautos bringen.Aus technischer Sicht probe die BYD-Aktie aktuell punktgenau den Ausbruch aus ihrem seit Ende November gültigen Abwärtstrend. "Die entscheidende charttechnische Marke lautet dabei 244 Hongkong-Dollar (HKD). Aktuell wird diese mittels einer "Doji"-Candle getestet. Dies zeugt von der Wichtigkeit dieser 244 HKD und zugleich von der Unentschlossenheit des Marktes. Auch die Markttechnik zeigt sich neutral. Sowohl der MACD (Trendfolger) als auch die kurzfristige Slow-Stochastik zeigen keine eindeutigen Signale. Das Momentum ist zudem noch leicht negativ. Schon des Öfteren scheiterte die Aktie von BYD an der oberen Trendlinie. Dies ist am Chartbild gut ersichtlich. Danach ging es zum Teil deutlich bergab. Daher sollte auch jetzt zunächst der nachhaltige Bruch der 244 HKD abgewartet werden. Idealerweise sollte nicht nur die 244 "geknackt" werden, sondern auch die knapp darüber tendierende 200-Tage-Linie bei 248 HKD. Ein klassischer Doppelwiderstand. Scheitert die Aktie dagegen an den 244 HKD, dann richtet sich der Blick in Richtung Unteres Bollinger-Band bei 220 HKD", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der DONNER & REUSCHEL AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: