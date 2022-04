Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,055 EUR +2,60% (13.04.2022, 13:24)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (14.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrofahrzeug- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Warren Buffets Holding Berkshire Hathaway sei schon seit 2008 in den chinesischen Konzern investiert. 2020 sei mit Ark Invest, der Investmentgesellschaft von Cathie Wood, ein weiterer bekannter Investor hinzugekommen. Jetzt scheine mit BlackRock der weltweit größte Vermögensverwalter ebenfalls Interesse an einem Investment in das chinesische Unternehmen zu haben.Wie aus einem Protokoll von BYD am 13. April hervorgehe, habe am Vortag eine Telefonkonferenz mit Reid Menge, Fondsmanager bei BlackRock, Analysten der Investmentgesellschaft und dem Autobauer stattgefunden. BlackRock habe bereits eine Position bei BYD, scheine jedoch zumindest interessiert zu sein, diese auszubauen.Besonderes Interesse bei der Konferenz habe u.a. dem DM-i super hybrid system des Konzerns gegolten. BYD sehe das System als eine große Errungenschaft aus jahrelanger Forschung und hoffe damit ein Segment zu erreichen, das traditionell von Verbrennern dominiert werde.Weiteres Interesse habe an dem Verkaufssystem BYDs, den Nutzfahrzeugen und der Kooperation des Autobauers mit Nuro bestanden. Im Rahmen der Kooperation würden autonom fahrende Lieferfahrzeuge entwickelt, die Anfang 2023 in die Massenfertigung gehen sollten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYDBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link