Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,995 EUR +6,79% (04.04.2022, 09:54)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

241,60 HKD +7,28% (04.04.2022, 03:47)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,86 USD +3,59% (01.04.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (04.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD sei es im März erstmals gelungen, über 100.000 new energy vehicles (NEVs) in einem Monat zu verkaufen. Dazu würden vollelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride zählen. Außerdem habe der chinesische Autobauer verkündet, dass die Produktion und der Verkauf von reinen Verbrennern eingestellt worden seien.Im März habe BYD 104.878 NEVs verkauft. Gegenüber dem Vorjahr entspreche das einer Steigerung von 333 Prozent. Mit 53.664 verkauften Einheiten hätten sich die puren Stromer für etwas mehr als die Hälfte aller Verkäufe verantwortlich gezeigt. Im ersten Quartal des laufenden Jahres hätten 291.378 Einheiten verkauft werden können. Im Vergleich zu den ersten drei Monaten 2021, in denen 54.751 Fahrzeuge abgesetzt worden seien, entspreche das mehr als einer Verfünffachung.In einer weiteren Mitteilung habe BYD außerdem verkündet, dass das Geschäft mit reinen Verbrennern im März eingestellt worden sei. Dieser Schritt scheine strategisch logisch zu sein, da der Anteil am Geschäft zuletzt immer mehr abgenommen habe und im Februar nur drei Prozent der verkauften Fahrzeuge ausgemacht habe.Im Rahmen des starken chinesischen Gesamtmarkts befinde sich die Aktie von BYD am Montagvormittag mit über 6 Prozent im Plus. Damit kratze das Papier wieder an der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie bei 28,34 Euro. Wird diese überschritten, wäre das ein wichtiges Signal und Anleger können einen Einstieg wagen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.Börsenplätze BYD-Aktie: