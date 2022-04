Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

26,855 EUR +3,73% (27.04.2022, 18:41)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (27.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroauto- und Batteriebauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Mitte März habe BYD bereits die Schätzungen für das erste Quartal 2022 präsentiert, am Mittwoch seien die Zahlen gefolgt. Trotz des unfreundlichen Umfelds hätten die Chinesen abermals mit einem starken Wachstum glänzen können. Auch die BYD-Aktie könne infolge der Zahlen zulegen.Mit 66,8 Mrd. Yuan (9,7 Mrd. Euro) sei der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal zwar leicht gesunken, verglichen mit dem Vorjahr habe dieser jedoch um mehr als 60 Prozent gesteigert werden können. Die Gewinne würden mit 808 Mio. Yuan im Rahmen der Schätzungen von 650 bis 950 Mio. Yuan liegen. Das entspreche einem Wachstum zum Vorjahr von 241 Prozent.Die zwei von BYD in diesem Jahr durchgeführten Preiserhöhungen dürften sich bei den Gewinnen vor allem ab dem zweiten Quartal dieses Jahres bemerkbar machen, da das Unternehmen eine Lieferzeit von zwei bis drei Monaten habe. Das lasse Spielraum für positive Überraschungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: