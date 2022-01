Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (28.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BYD-Aktie komme nicht aus dem Abwärtssog heraus. Nun hätten die Anleger die Nerven verloren und im Handel in Hongkong im erheblichen Umfang BYD-Papiere verkauft. Der Titel sei um neun Prozent abgesackt und durch den Bruch der Unterstützungszone sei zusätzlich ein starkes Verkaufssignal ausgelöst worden. Auf diese Marken komme es jetzt an.Seit dem Rekordhoch bei 324,6 Hongkong-Dollar (HKD) habe die BYD-Aktie inzwischen rund 32 Prozent an Wert verloren. Mit Fall unter den GD200 bei 230 HKD und dem heutigen Bruch der Unterstützungslinie bei 232 HKD sei ein starkes Verkaufssignal ausgelöst worden. In der Folge seien viele Verkaufsaufträge ausgelöst worden und der Titel habe den größten Tagesverlust seit Monaten verzeichnet.Damit trübe sich das Chartbild nun deutlich ein, da mit dem Bruch auch der mittelfristige Aufwärtstrend gebrochen worden sei. Anleger würden nun hoffen, dass sich die Aktie bei der nächsten Unterstützung bei der psychologisch wichtigen 200-HKD-Marke stabilisieren könne. Bei 195 HKD liege zudem ein weiterer technischer Support.Das angespannte Marktumfeld setze besonders Tech-Aktie wie die von BYD unter Druck. Kurzfristig müsse mit weiteren Kursverlusten gerechnet werden und ein Neueinstieg dränge sich nicht auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: