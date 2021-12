Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

29,25 EUR -2,01% (28.12.2021, 12:38)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (28.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Neben E-Mobilität seien intelligente Fahrzeuge und autonomes Fahren die Mega-Trends in der Automobilindustrie. BYD habe in beiden Segmenten neue strategische Kooperation beziehungsweise Joint Ventures mit den Start-ups RoboSense und Momenta geschlossen, die für entsprechenden Vortrieb sorgen sollten.Im Rahmen der Partnerschaft mit RoboSense, die auch ein Investment von BYD in das Unternehmen umfasse, sollten die LiDAR-Sensorsysteme des Start-ups stärker entlang der Anforderungen der Industrie entwickelt werden. Im Zentrum stünden dabei intelligente New Energy Vehicle (NEV).Darüber hinaus hätten BYD und das auf autonomes Fahren spezialisierte Start-up Momenta die Gründung eines Joint Ventures bekanntgegeben. Ziel des neuen Unternehmens sei es, einige BYD-Modelle auf "Level 2 plus" zu bringen. Fahrzeuge dieser Kategorie würden selbstständig lenken, beschleunigen und bremsen, der Fahrer müsse allerdings bereit sein, gegebenenfalls einzugreifen.Intelligente und selbstfahrende Fahrzeuge würden in Zukunft das Straßenbild bestimmen, daher seien die beiden Kooperationen für BYD ein Schritt in die richtige Richtung. Auch die zunehmende Elektrifizierung der Modellpalette und die eigene Batterieproduktion würden für die Chinesen sprechen.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link