Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

25,78 EUR -3,30% (28.01.2021, 13:32)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

236,00 HKD -7,09% (27.01.2021)



NASDAQ Other OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

32,17 USD -6,57% (27.01.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Ticker-Symbol: 1211.HK, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (28.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Ticker-Symbol: 1211.HK, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD wolle 2022 eine eigenständige High-End-Marke für Elektroautos hochziehen. Die NEVs sollten auf einer neuen Plattform entwickelt werden. Sogar ein eigenes Händlernetz solle für die elektrisch angetriebenen Autos entstehen. Die Aktie jedoch lege im Zuge der schwachen Aktienmärkte rund um den Globus den Rückwärtsgang ein.BYD wolle sich einen neuen, modernen Anstrich verpassen. Die Elektro-Limousine Han sei der erste Streich gewesen. Das E-Auto habe sich 2020 insgesamt 40.556 Mal verkauft und sowohl die Erwartungen der Analysten, als auch von BYD selbst um ein Vielfaches übertroffen.Mit dem Erfolg des von Ex-Audi-Designer Wolfgang Egger entworfenen Stromers könnte BYD eine neue Ära einleiten. Die Mannschaft um BYD-CEO Wang Chuanfu wolle in Zukunft eine Premium-Marke für Elektroautos aufbauen.Dazu solle gleichzeitig eine neue Händlerplattform hochgezogen werden. Die aktuellen Vertriebsstrukturen würden nicht mehr dem High-End-Sinn von Hardware und Dienstleistungen entsprechen, wie Yicai Global berichte.Die Aktie lege nach der rasanten Aufwärtsbewegung der letzten Wochen im Zuge der schwachen Börsen rund um den Globus den Rückwärtsgang ein. "Selbst bei einem Unterhandeln der nächsten Supportlinie um 26,95 Euro käme dies lediglich der Rückkehr in den charttechnischen Aufwärtstrend gleich. Kurzfristige Korrekturen in diesem Aufwärtstrend müssen immer eingeplant werden. Je nach Einstiegszeitpunkt beziehungsweise Risikoaffinität sollten die Stopps gezogen werden", habe Martin Utschneider von Donner & Reuschel gesagt.Es bleibe dabei: BYD sitze sehr gut positioniert im wichtigsten Autoabsatzmarkt der Welt für die kommenden zehn Jahre und die Modellpalette werde peu a peu elektrifiziert. Die neue Premium-Marke passe ins Bild.Die nächsten Unterstützungen für die Aktie liegen im Bereich zwischen 230 (umgerechnet 24,50 Euro) und 220 Hongkong-Dollar (umgerechnet 23,50 Euro), so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link