Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

4,565 EUR -1,40% (04.09.2019, 15:27)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

4,58 EUR -1,72% (04.09.2019, 15:39)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (04.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Nach heißen Gerüchten um eine mögliche Kooperationen mit dem deutschen Automobilhersteller Audi, folge bereits heute die nächste positive Nachricht. Wie BYD mitgeteilt habe, habe der Konzern einen wichtigen Auftrag aus Ungarn für sich gewinnen können. Auch an der Börse habe die Aktie zuletzt wieder zulegen können. "Der Aktionär" zeige, auf welche Kursmarken es jetzt ankomme.Wie der Konzern heute mitgeteil habe, habe das öffentliche Verkehrsunternehmen Tüke Busz Zrt aus der südungarischen Stadt Pécs zehn neue Elektro-Busse bei BYD bestellt. Die für 2020 geplante Auslieferung stelle dabei allerdings erst den Anfang da: Langfristig wolle Tüke Busz Zrt. seine komplette auf Elektro-Busse umstellen.Nachdem die Aktie zuletzt wieder Boden habe gut machen können, gelte es nun aus charttechnischer Sicht, den Widerstand bei umgerechnet 4,81 Euro zurückzuerobern. Schaffe die Aktie das Break, wäre der Weg bis 5,03 Euro frei. Rund zehn Prozent darüber verlaufe aktuell die 200-Tage-Linie bei 5,52 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: