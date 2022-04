Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (08.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Im März sei es dem chinesischen Elektrofahrzeug- und Batteriehersteller gelungen, erstmals über 100.000 Fahrzeuge zu verkaufen. Damit habe BYD sein enormes Umsatzwachstum erneut bestätigt. Aber genau das nahm die australische Investmentbank Macquarie nun zum Anlass, um ihr Kursziel für den Autobauer von 328 auf 276 HKD (Hongkong-Dollar, umgerechnet 32,40 Euro) drastisch zu reduzieren. Das entspreche ausgehend vom jetzigen Kurs aber noch einem Potenzial von immerhin fast 16%.Macquarie habe in der Analyse zu BYD betont, dass die Chinesen ihren Fokus zu sehr auf den Marktanteil anstatt auf die Profitabilität der einzelnen Fahrzeuge legen würden. Damit habe die Investmentbank durchaus recht: Während bei BYD im ersten Quartal 2022 der Umsatz deutlich gestiegen sei, hätten dagegen die Margen und das Nettoergebnis deutlich gelitten. Trotz der Kritik sei die BYD-Aktie des Fahrzeugherstellers für Macquarie aufgrund seiner führenden Position im chinesischen Elektroautomarkt immer noch ein Kauf.Mit dem Rückgang der Margen und des Gewinns zugunsten hoher Absatzzahlen habe der Analyst einen berechtigten Kritikpunkt, jedoch befinde sich BYD noch im Wachstum und versuche auch außerhalb Chinas Marktanteile zu gewinnen. Sollte das gelingen, dürften auch die Gewinne steigen. Die BYD-Aktie bewege sich am Freitag wieder in Richtung der 200-Tage-Linie bei 28,39 Euro. Ein Überspringen und Halten dieser Marke wäre ein wichtiges Signal und Anleger könnten dann einen Einstieg wagen, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2022)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: