Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (10.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.BYD habe seine September-Verkaufszahlen vorgelegt. Während die Zahl der verkauften Autos mit Verbrennungsmotor mit 20.100 in etwa auf dem Niveau des Vormonats gelegen habe, seien die Verkäufe von elektrisch betriebenen Fahrzeugen im Vergleich zu dem ohnehin schon sehr guten Monat August nochmals um satte 28 Prozent auf 27.903 in die Höhe geschnellt.Das chinesische Unternehmen komme bei der Transformation hin zum reinen Elektrofahrzeug-Anbieter schneller voran als gedacht. Außergewöhnlich gut laufe das E-Bus-Geschäft. Hier habe der Autohersteller allein im September 34 Prozent der insgesamt bisher in diesem Jahr abgesetzten Busse verkauft.Dass die Rekord-Verkaufszahlen vom August im September so deutlich hätten übertroffen werden können, sei nicht zu erwarten gewesen. Insofern sei am Donnerstag an der Heimatbörse in Hongkong durchaus mit einer entsprechend ausgeprägten Reaktion der BYD-Aktie zu rechnen. Gut möglich, dass es wieder über die 6-Euro-Marke gehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: