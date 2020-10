Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

17,39 EUR -2,39% (30.10.2020, 19:07)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (30.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Die Zahlen für das dritte Quartal hätten sich sehen lassen können. Im Anschluss hätten gleich mehrere Analysten ihre Kursziele nach oben korrigiert. BYD habe den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 41 Prozent auf 44,5 Milliarden Renminbi (umgerechnet 5,69 Milliarden Euro) gesteigert. Dabei habe der Automobil-Hersteller einen Gewinn 224 Millionen Euro gemacht. Die Analysten seien vom Zahlenwerk sehr angetan gewesen.Im Anschluss schraubte Bin Wang von der Credit Suisse sein Kursziel auf 185 Hongkong-Dollar nach oben. 187 Hongkong-Dollar hält Yuqian Ding von der HSBC für machbar. Am weitesten lehnt sich Ken Lee von UOB Ky Hian aus dem Fenster. Er sehe den fairen Wert für BYD bei knackigen 220 Hongkong-Dollar.Grund für die guten Zahlen sei das neue Flaggschiff "Han" aus dem Bereich E-Mobility gewesen. Auch das Modell "Tang" habe sich laut BYD sehr gut verkauft. Was das Modell "Han" betrifft, so geht DER AKTIONÄR davon aus, dass die Nachfrage die Erwartungen sowohl von BYD als auch den Analysten weit übertroffen wird. Das Auto treffe den Nerv der Zeit und die darin verbaute Blade-Battery erlaube Reichweiten bis zu 600 Kilometern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link