Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

4,64 EUR +2,88% (07.08.2018, 14:36)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

41,65 HKD +1,83% (07.08.2018)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (07.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von Analyst Jeff Chung von der Citigroup:Jeff Chung, Analyst der Citigroup, empfiehlt die Aktien des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Die NEV-PKW von Byd Co. Ltd. haben im Juli einen Absatzzuwachs gegenüber dem Vorjahr von 66% erzielt. Die Analysten der Citigroup halten es für möglich, dass BYD die Ziele zum Absatzvolumen im Gesamtjahr über die Citigroup-Prognose hinaus (170.000 bis 200.000 Einheiten) anheben könnte.Nach sieben Monaten seien bereits 47% der geschätzten 200.000 Einheiten verkauft worden. Im Vorjahr habe die Quote zu diesem Zeitpunkt erst bei 40% gelegen. Die Nachfrage in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2019 könnte sich wegen der im Raum stehenden Subventionskürzungen auf das zweite Halbjahr 2018 verlagern. Analyst Jeff Chung schätzt den Q3/18-Nettogewinn auf 1,05 Mrd. RMB.In ihrer BYD-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der Citigroup das "buy"-Rating und das Kursziel von 75,90 HKD.Börsenplätze BYD-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs BYD-Aktie:4,64 EUR +3,11% (07.08.2018, 14:11)