Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (16.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Heimatland China habe BYD dem Elektroautopionier Tesla bereits den Rang abgelaufen und verkaufe mehr Fahrzeuge. Mit dem neuen Modell, dem BYD Seal, komme ein weiteres Fahrzeug der Marke auf den Markt, das den Marktanteil von Tesla nochmals deutlich reduzieren könnte. Denn der Seal sei als direkter Model-3-Konkurrent ausgelegt.Für das neue BYD-Modell sei nun der Vorverkaufsstart bekannt: Kommender Freitag, 20. Mai. Der Seal werde auf BYDs E-Plattform 3.0 gebaut und in drei Varianten erscheinen, deren Reichweite zwischen 550 und 700 Kilometer liege.Der BYD Seal gelte als wichtigstes Modell des Elektroauto- und Batteriebauers, da er dem Tesla Model 3 bei den Maßen stark ähnele und dieses das am meisten verkaufte Fahrzeug des Konzerns sei. Jedoch werde der Seal deutlich günstiger zu erhalten sein. Während das Model 3 in China zwischen 279.9000 und 367.900 Yuan (circa 39.555 bis 51.990 Euro) verkauft werde, liege sein Konkurrent lediglich zwischen 220.000 und 280.000 Yuan (circa 31.090 und 39.570 Euro). Zusätzlich sei das Fahrzeug laut Analysten des Brokers Essence Securities dem Tesla in Sachen Leistung und Energieverbrauch voraus.Der Vorverkauf könne mit Spannung erwartet werden, beim letzten Vorverkauf von einigen Varianten des BYD Han seien innerhalb weniger Stunden über 12.000 Bestellungen verkündet worden. Der Seal könnte diese Zahlen noch übertreffen. Das Analystenteam von Essence Securities rechne mit monatlichen Verkäufen von 30.000 Einheiten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link