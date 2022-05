Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,405 EUR -0,16% (02.05.2022, 15:06)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (02.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesische Elektroauto- und Batteriebauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Mit dem Han habe BYD im Juli 2020 einen Volltreffer gelandet. Seitdem seien weitere Ausführungen des Modells hinzugekommen und der Han erfreue sich nach wie vor großer Beliebtheit. Am Sonntag habe BYD mitgeteilt, dass bei den Verkäufen der Limousine ein Meilenstein erreicht worden sei.Mit mehr als 200.000 verkauften Einheiten hätten die Chinesen mit ihrem Modell Han einen neuen Meilenstein erreicht. Den Han gebe es sowohl als reines Elektroauto als auch als Plug-in-Variante und im April habe der Autobauer sogar drei neue Ausführungen der Limousine vorgestellt und kurze Zeit später vermeldet, dass diese innerhalb der ersten sechs Stunden über 48.000 Vorbestellungen erhalten hätten.Im März seien insgesamt 12.359 Einheiten des Models verkauft worden und hätten sich damit für über zehn Prozent der Autoverkäufe verantwortlich gezeigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: