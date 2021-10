Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,44 EUR -2,35% (08.10.2021, 08:52)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

245,00 HKD -1,45% (08.10.2021)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

32,49 USD +4,84% (07.10.2021, 21:58)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (08.10.2021/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des chinesischen Elektroauto- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Zuge der heute positiven Stimmung für China-Aktien sei auch die Aktie von BYD deutlich gestiegen. Unterdessen gebe es vom chinesischen Unternehmen für Elektrofahrzeuge und Batterien zwei Nachrichten, die verdeutlichen würden, dass BYD operativ ebenfalls auf Kurs sei - und sein Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft habe.Am Mittwoch habe BYD mitgeteilt, dass die Stadt Las Cruces (USA) dem Kauf von fünf Elektro-Bussen zugestimmt habe. Im Rahmen eines entsprechenden Fünfjahresvertrags mit BYD habe die Stadt zudem die Option auf sieben weitere Busse.Gefertigt würden die Busse in den USA. Sie sollten in New Mexikos zweitgrößter Stadt ab Ende 2022 eingesetzt werden.Der Ansatz von BYD sei clever: Die Elektrobusse würden final in dem Land gefertigt, in dem die Busse eingesetzt würden. Das liefere ein gutes Argument für ausländische Städte, um Fahrzeuge von einem chinesischen Unternehmen zu kaufen. Noch seien die Stückzahlen gering. Aber sollte BYD auch künftig mit Qualität und Preis der Fahrzeuge überzeugen, könnte das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter weltweit beim Thema umweltfreundlicher Nahverkehr werden, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: