Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (25.10.2018/ac/a/a)



Gute News von BYD: Der chinesische Elektroautobauer liefere über die Tochtergesellschaft Asia Pacific Auto fünf Elektrobusse des Modells C6 Coach nach Nepal. Angesichts der starken Luftverschmutzung habe Nepal beschlossen, mehr und mehr auf Elektroflitzer und auf E-Busse zu setzen. Im ersten Schritt sollten 1.000 Taxis und alle Schulbusse in der Region um Katmandu Valley bald emissionsfrei fahren.Zuletzt habe eine Verkaufsempfehlung der UBS mit Kursziel 3,20 Euro auf die BYD-Aktie gedrückt. DER AKTIONÄR beurteile das Gesamtpaket bei BYD nach wie vor positiv: China setze mehr und mehr auf die Elektromobilität. Die Regierung werde alles dafür tun, die Stromer mit Subventionen zu pushen.Beeindruckend seien die Pläne des chinesischen Unternehmens im Batteriebau: Derzeit liege die Produktionskapazität von BYD im Batteriebereich bei 16 Gigawatt-Stunden (GWh). Bis zum Jahr 2020 solle die Kapazität auf 60 GWh erweitert werden.