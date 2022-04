Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,895 EUR +1,28% (05.04.2022, 14:19)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

243,60 HKD +8,17% (05.04.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (05.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem zuletzt schon Aufträge aus Finnland und Portugal vermeldet worden seien, habe BYD nun einen neuen Auftrag aus Ungarn über 48 Elektrobusse bekannt gegeben. Die Busse sollten noch in diesem Jahr geliefert und im ungarischen BYD-Werk in Komárom gefertigt werden.Neuigkeiten gebe es auch von dem 2010 gemeinsam mit Mercedes-Benz, damals noch Daimler, gegründeten Joint-Venture Shenzhen Denza New Energy Automotive, kurz Denza. Noch in diesem Jahr sollten drei neue Modelle, darunter zwei SUVs auf den Markt kommen. Das Gemeinschaftsunternehmen habe den beiden beteiligten Autobauern zu gleichen Teilen gehört, bis Mercedes im Dezember 2021 verkündet habe, seine Anteile auf zehn Prozent zu reduzieren.Sowohl die Bussparte als auch das Joint-Venture würden eine eher kleinere Rolle für BYD spielen. Von über 100.000 verkauften Autos im März seien nur 554 Busse gewesen. Denza sei als Autobauer kaum bekannt und habe von 2014 bis 2021 nur circa 23.000 Autos verkauft. Während die Bussparte durchaus Potenzial habe, werde es interessant, für wie viele verkaufte Einheiten die neuen Modelle sorgen könnten. Möglicherweise sei es eine letzte Chance für das Joint-Venture.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: