Börsenplätze BYD-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

6,10 EUR -1,45% (25.04.2019, 13:43)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

6,06 EUR -1,94% (25.04.2019, 14:07)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (25.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Bei der BYD-Aktie würden die Meinungen der Analysten weit auseinander gehen. Während die Credit Suisse und CICC für die Aktie ein Potenzial bis 70 Hongkong-Dollar (7,94 Euro) sehen würden, habe vor wenigen Tagen Huatai Research den Daumen gesenkt. Am Donnerstag sorge Analyst Ken Lee von der Investmentbank UOB-Kay Hian mit seinem Kursziel von 23 Hongkong-Dollar für sinkende Kurse der BYD-Aktie.Die Korrektur der BYD-Aktie gehe in die nächste Runde. Die erste Unterstützungszone zwischen 56,14 Hongkong-Dollar (umgerechnet 6,34 Euro) und 54,20 Hongkong-Dollar (6,12 Euro) habe nicht gehalten. Jetzt steuere das Papier auf die nächste stärke Unterstützungszone zwischen 53,40 Hongkong-Dollar (6,10 Euro) und 52,60 Hongkong-Dollar (6,01 Euro) zu.Die Korrekturbewegung habe Analyst Ken Lee von der Investmentbank UOB-Kay Hian noch beschleunigt. Der Experte habe die BYD-Aktie auf "verkaufen" eingestuft. Erst bei 23 Hongkong-Dollar sehe der Experte die BYD-Aktie als fair bewertet an.Fakt sei: BYD habe einen sehr guten Eindruck auf der Shanghai Motor Show hinterlassen. Mit seinen neuen Modellen könnte der Elektroautobauer in eine neue Liga aufsteigen. Ein Hingucker sei vor allem der E-Seed GT gewesen, entworfen vom ehemaligen Audi-Chefdesigner Wolfgang Egger.BYD sei für die Zukunft gut positioniert. Das Produktportfolio mit Elektroautos, einer eigenen Batterieproduktion, Elektrobussen und Monorail sei spannend und vielversprechend.BYD ist und bleibt eine spannende und spekulative Möglichkeit, am Ausbau der Elektromobilität in China zu profitieren, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Gute Nerven seien gefragt. Der Stoppkurs sollte bei 4,65 Euro platziert werden. (Analyse vom 25.04.2019)