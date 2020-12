Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

19,515 EUR +1,91% (18.12.2020, 16:22)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

185,00 HKD +1,20% (17.12.2020)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (18.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Immer mehr Chinesen seien bereit, in Zukunft ein Elektroauto zu kaufen. Laut einer Befragung hätten jüngst mehr als die Hälfte der chinesischen Verbraucher angegeben, beim Kauf eines Neuwagens den Elektroantrieb zu bevorzugen. Zum Vergleich: 2018 hätten sich nur ein Drittel der Befragten für einen Stromer begeistern können.Fallende Preise und eine bessere Qualität bei den Elektroautos würden für ein Umdenken in der Bevölkerung sorgen. Für diesen Fall sei BYD gerüstet. Das Angebot an Elektroautos werde immer weiter ausgebaut. Ohnehin sei BYD mittlerweile nach Tesla der größte Hersteller von Elektroautos weltweit. Vor allem die starke Marktposition im wichtigsten Wachstumsmarkt der Welt China werde BYD in Zukunft in die Karten spielen."Sowohl im Corona Jahr 2020 (1,8 Prozent) als auch in den Folgejahren 2021 (8,0 Prozent) und 2022 (4,9 Prozent) ist mit erheblichem GDP-Wachstum zu rechnen. China zeichnet sich durch das größte GDP-Wachstum aller Top 15 Märkte aus. Der chinesische Automarkt in den nächsten Jahren erneut die Lokomotive für die Weltautomärkte sein. Bei der Erholung des Welt-Automarkts spielt China die Schlüsselrolle", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gesagt.Die guten Aussichten habe Analystin Xiaoxia Chen von First Shanghai Securities zum Anlass genommen, die BYD-Aktie zum Kauf zu empfehlen. Ihr Kursziel laute 257,00 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 27,05 Euro.Anleger sollten bei der BYD-Aktie investiert bleiben, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link