Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

19,365 EUR +1,52% (19.04.2021, 18:54)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

183,70 HKD +4,26% (19.04.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (19.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Um das Papier des chinesischen Konzerns sei zuletzt Ruhe eingekehrt. Nach der branchenweiten Korrektur Mitte Februar habe sich die BYD-Aktie seitwärts bewegt und habe zunehmend an Fahrt verloren. Nach dem heutigen Handelstag gebe es allerdings wieder Hoffnung.Zwischen Mitte Februar und Mitte März habe die BYD-Aktie um rund 40% nachgegeben und dabei bis knapp über das November-Zwischentief bei 156,80 HKD (Hongkong-Dollar) zurückgesetzt. Von dort habe sie zunehmend an Fahrt verloren und währenddessen eine abfallende Dreiecksformation ausgebildet.Nachdem der Kurs bereits seit eineinhalb Wochen knapp unter der oberen Dreiecksbegrenzung tendiert habe, sei heute der Durchbruch gelungen. Der Widerstand bei 174,50 HKD sei nachhaltig überwunden worden, womit die BYD-Aktie ein starkes Kaufsignal generiert habe. Nun gelte es die Widerstandszone, die vom Zwischenhoch bei 203 HKD und der 50-Tage-Linie bei 205 HKD ausgehe, zu knacken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: