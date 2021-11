Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

33,71 EUR -2,54% (12.11.2021, 17:08)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

300,00 HKD -0,53% (12.11.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (12.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Autobauers habe eine turbulente Woche hinter sich gebracht. Nach dem starken Anstieg im Oktober sei die BYD-Aktie in den letzten Tagen erneut auf Richtungssuche gegangen. Insgesamt habe sie nach Ausschlägen in beide Richtungen die Handelswoche mit einem Minus von rund 3% geschlossen. Doch aus diesem Grund werde es jetzt erst so richtig spannend.Im Oktober habe sich die BYD-Aktie noch von ihrer starken Seite gezeigt. Zum Monatsbeginn habe sie die horizontale Unterstützung bei 240 HKD (Hongkong-Dollar) getestet. Diese habe schlussendlich standhalten können und der Wert habe einen stark dynamischen Rebound gestartet.Nach einer 36%-igen Rally sei allerdings Schluss gewesen. Ausgehend vom neuen Rekordhoch bei 324,60 HKD am 26. Oktober habe die BYD-Aktie in Form eines symmetrischen Dreiecks konsolidiert. In Verbindung mit dem vorangegangenen Höhenflug sei dies in der Charttechnik als Wimpel-Formation bekannt.Die BYD-Aktie konsolidiere noch auf hohem Niveau. Eine Auflösung der Wimpel-Formation nach oben hätte aber ein starkes Kaufsignal zur Folge. Trader könnten sich gespannt auf die Lauer legen und das Kaufsignal zum Einstieg abpassen. Langfristanleger sollten gemütlich dabeibleiben und ihre Gewinne laufen lassen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: