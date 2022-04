Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,265 EUR +2,08% (19.04.2022, 10:41)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

240,00 HKD +0,08% (19.04.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

29,72 USD -0,95% (14.04.2022, 21:55)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (19.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im März habe BYD mit über 100.000 verkauften Einheiten einen Rekordabsatz an Elektrofahrzeugen vermelden können, nachdem im Januar und Februar die Absatzzahlen im Vergleich zum Vormonat jeweils leicht rückläufig gewesen seien. Am Montag habe BYD dann die geschätzten Ergebnisse zum ersten Quartal veröffentlicht.Der Konzern habe laut seinen Schätzungen einen Gewinn von 650 Millionen Yuan (94,6 Millionen Euro) bis 950 Millionen Yuan erzielt und damit ein Wachstum von 174 bis 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen können. Pro Aktie stehe den Schätzungen zufolge ein Gewinn von 0,22 Yuan (0,03 Euro) bis 0,33 Yuan zu Buche.BYD erwähne in dem Bericht, dass trotz des makroökonomischen Abschwungs, der Pandemie in China und weiterer Faktoren, die Elektrofahrzeugindustrie ihr schnelles Wachstum habe beibehalten können. Auch das Verkaufsvolumen des Unternehmens habe ein Rekordhoch erreicht und der Marktanteil nehme weiterhin zu. Das habe zu einer verbesserten Profitabilität geführt und geholfen den Druck durch die gestiegenen Rohstoffpreise zu reduzieren.Die neuen Schätzungen scheinen am Markt gut anzukommen, am Dienstag notiert die Aktie mit knapp drei Prozent im Plus, so Julian Weber von "Der Aktionär". Wichtiger würden allerdings die tatsächlichen Quartalszahlen sein. Diese gebe es am 28. April.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYDBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link