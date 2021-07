Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

213,80 HKD -3,26% (15.07.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (15.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Elektroautoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD-Anleger hätten zuletzt starke Nerven gebraucht. Anfang des Monats sei die Aktie erneut in eine Konsolidierungsphase übergegangen und schwanke seitdem stark. Dabei habe der jüngste Großverkauf eines chinesischen Investors für weitere Kursrutscher gesorgt. Das sei nun für Anleger besonders wichtig.Die BYD-Aktie sei erneut eingebrochen, nachdem einer der größten Aktionäre weitere H-Aktien des chinesischen Konzerns verkauft habe. Himalaya Capital habe seinen Anteil in der vergangenen Woche von 8,2 auf 6% reduziert und habe damit 309 Mio. USD eingesammelt, wie aus Börsenunterlagen hervorgehe.Das Chartbild der BYD-Aktie habe sich dadurch eingetrübt. Am Dienstag sei zum vierten Mal der Ausbruchsversuch über den massiven Widerstand bei 240 HKD (Hongkong-Dollar) gescheitert. Daraufhin sei der Wert sogar unter die Unterstützung an den jüngsten Zwischentiefs bei 215 HKD gefallen und notiere jetzt nur noch knapp über der Unterstützung am Konsolidierungstief bei 208 HKD. Sollte diese Marke innerhalb der nächsten Tage unterschritten werden, würden weitere Rücksetzer bis an die 200-Tage-Linie drohen, die nahe der Unterstützung am markanten Zwischenhoch bei 185,80 HKD verlaufe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:23,29 EUR -3,00% (15.07.2021, 15:17)