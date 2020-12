Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (09.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Am Dienstag hat Analyst Ken Lee von UOB Kay Hian seine Kaufempfehlung für die BYD-Aktie erneuert. Sein Kursziel lautet 220 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 23,39 Euro. Die Aktie testet derzeit die 38-Tage-Linie. Diese tendiert aktuell bei 18,70 Euro. Die markttechnischen Indikatoren zeigen sich neutral.In letzter Zeit sei immer wieder die Blade-Battery als neuer Beschleunigungsfaktor des chinesischen Konzerns herausgestellt worden. Etwas untergegangen sei dabei, dass BYD bald in Europa die Konkurrenz aufmischen werde. In Norwegen drehe seit November bereits der elektrisch angetriebene SUV Tang seine Runden. Das BYD-Management werde sich die Verkaufszahlen in Norwegen genau ansehen und dann darüber entscheiden, wann im Jahr 2021 der Markteintritt in andere europäischen Länder erfolgen solle. Der Fokus werde dann aber nicht auf dem SUV Tang liegen, sondern auf BYDs Elektrolimousine Han. Dann werde sich zeigen, was die Produkte von BYD wirklich wert seien.Die BYD-Aktie befinde sich derweil nach wie vor in der Konsolidierung. Als Unterstützung diene die Marke von 17,85 Euro. Sollte dieser Bereich unterschritten werden, stelle die 50-Tage-Linie bei 17,31 Euro die nächste Unterstützung dar. Anleger sollten investiert bleiben. Ein Kauflimit könne bei 17,25 Euro platziert werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2020)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:18,905 EUR -3,32% (09.12.2020, 13:12)