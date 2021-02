Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die BYD-Aktie zu halten. (Analyse vom 16.02.2021)



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (16.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie könne am Dienstag an der Heimatbörse in Hongkong wieder leicht zulegen. Nicht ohne Grund: Der Automobil-Hersteller habe eine aussichtsreiche Kooperation in Australien geschlossen. BYD werde mithilfe der Firma Nexport Limited seine Stromer nach Australien und Neuseeland liefern. Beide Partien hätten eine Vereinbarung zum Verkauf von Autos in Australien unterzeichnet, wobei die ersten Autos im Jahr 2022 eintreffen sollten.BYD sei in Australien bereits seit 2015 mit einer Handvoll Autos vor Ort. In den letzten fünf Jahren seien fünf Elektrotaxis auf Sydneys Straßen unterwegs gewesen. Ein BYD-SUV, eine Limousine und ein Van seien in den vergangenen sechs Monaten ebenfalls in Sydney gesichtet worden.In Zukunft wolle BYD mit seinen Elektro-Autos in Australien und Neuseeland stärker Fuß fassen und seine Stromer mithilfe der australischen Firma Nexport ausrollen. Dabei werde Nexport BYD vor allem bei der Entwicklung und dem Vertrieb der nächsten Generation der Stromer unterstützen.Ziel des Deals sei es, in Zukunft Elektrofahrzeuge zu einem Preisniveau zu liefern, das mit dem von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor vergleichbar sei.Man könne davon ausgehen, dass BYD die ersten Autos, die für Australien und Neuseeland bestimmt seien, auf der Shanghai Auto Show am 21. April 2021 vorstellen werde. Verkaufsstart in Australien sei für 2022 geplant.Australien und Neuseeland seien nun sicherlich keine riesigen Automärkte. Jedoch habe der Deal für BYD Signalwirkung und durchaus Charme. Der chinesischen Automobil-Hersteller schaffe es dadurch, seine Autos auch endlich außerhalb Chinas zu platzieren. Ein wichtiger Schritt für BYD.Die Aktie dagegen sei nach wie vor in einer Konsolidierungsformation "gefangen". Erst ein Ausbruch über die Marke von 265,00 Hongkong-Dollar würde neues Potenzial schaffen.