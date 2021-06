Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (24.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Elektroautoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie habe sich in den letzten Wochen eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach einer ausgeprägten Korrektur um mehr als 40 Prozent vom Hoch habe das Papier infolge mehrerer guter News wieder deutlich angezogen.Die Kombination aus dem IPO der Chip-Sparte, sowie Gerüchte, dass BYD als möglicher Batterietechnologielieferant für das Apple-Car in Frage kommen könnte, habe wieder vermehrt Käufer angelockt.Die gute Performance der letzten Wochen habe Star-Investorin Cathie Woods von Ark Investment Management nutzt, um 123.982 Aktien von BYD zu verkaufen.Dagegen würden die Experten der Citi weiteres Potenzial für die BYD-Aktie sehen. Analyst Jeff Chung habe in einer Analyse darauf hingewiesen, dass die Verkäufe von New-Energy-Vehicles des Unternehmens in der ersten Juni-Woche 8.000 Einheiten überstiegen hätten. Zum Vergleich: Tesla habe im gleichen Zeitraum 7.000 Einheiten verkauft. Positiv: das Management von BYD gehe zudem davon aus, dass der Juni-Absatz voraussichtlich 20.000 Einheiten erreichen werde.Das Momentum spreche weiterhin für die BYD-Aktie. Die Elektrifizierung des Portfolios gehe voran, zudem habe BYD mit seiner eigenen Batterieproduktion sowie der Blade Battery ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber vielen anderen Auto-Dinos. Hier sollte sich auf Kundenbasis bald etwas tun: Apple könnte jedoch nicht der einzige potenzielle neue Kunde werden. Immer wieder gebe es Gerüchte über mögliche Deals mit Audi, Kia oder Toyota, die sich für die Blade-Battery von BYD interessieren sollten.Die BYD-Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link