Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

25,49 EUR -0,55% (29.06.2021, 09:28)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

236,00 HKD +0,51% (28.06.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (29.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Elektroautoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen E-Autoherstellers BYD strotze vor Kraft und das Allzeithoch rücke immer näher. Selbst der Verkauf von Star-Investorin Cathie Wood habe dem Wertpapier bisher nichts anhaben können. Die Frage sei: Lohne sich der Einstieg noch?Letzte Wochen sei bekannt geworden, dass die Star-Investorin Cathie Wood von Ark Investment Management die jüngste Kurs-Rally genutzt habe, um 123.982 Anteilsscheine zu versilbern. Der BYD-Aktie habe dieser Umstand nur kurz beeindruckt, eine leichte Konsolidierung von weniger als acht Prozent hätten die Papiere vergangene Woche vollzogen.Zum Wochenstart habe die Aktie erneut freundlich eröffnet. Damit sei das Mehrmonatshoch bei 240 Hongkong-Dollar (HKD) nur noch rund ein Prozent entfernt. Die aktuelle Dynamik spreche für die Aktie und ein erneuter Ausbruch über den aktuellen Widerstand bei 240 HKD sei wahrscheinlich. Dann wäre der Weg frei Richtung Allzeithoch bei 278 HKD. Analysten von Citigroup, DBS Bank und Nomura hätten jüngst die Aktie gelobt und würden selbst beim Allzeithoch noch kein Ende sehen.BYD-Aktionäre seien angesichts der aktuellen Rally bei guter Laune. Sie sollten Ihre Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger warten besser auf eine Korrektur, da die Gefahr eines kurzfristigen Rücksetzers steigt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: