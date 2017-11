Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

7,647 EUR +3,20% (16.11.2017, 19:55)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (17.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Laut den Aktienexperten vom "ZertifikateJournal" ist die Aktie von BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ein ausgezeichnetes Langfristinvestment.Spätestens seit den Dieselskandalen sei klar, dass der Megatrend Elektromobilität nicht mehr aufzuhalten sei. Auf deutschen Straßen seien Elektroautos zwar noch die Ausnahme. Doch ihr Anteil an den Neuzulassungen steige - auch in vielen anderen Ländern weltweit. Vor allem in China genieße der Technologiewechsel höchste Priorität. Das Reich der Mitte peile aller Wahrscheinlichkeit nach bis 2030 eine E-Autoquote von 100 Prozent an.Bei der Suche nach den Hauptprofiteuren des Megatrends falle den Anlegern meist zuerst die Tesla-Aktie ein. Dabei sei der chinesische BYD-Konzern gemessen an den Stückzahlen weltweit führend. 2016 seien bereits über 100.000 Elektroautos vom Band gegangen. Das größte Wachstumspotenzial berge der Heimatmarkt: Analysten würden schätzen, dass 2030 in China rund 40 Mio. Elektroautos auf den Markt kämen. Käme BYD dabei auf einen Anteil von 15 oder 20 Prozent - was nicht unrealistisch sei - würden auf den Konzern 6 bis 8 Mio. E-Autos entfallen. BYD stelle zudem auch den wichtigsten Bestandteil eines E-Autos - die Batterie - her. Weltweit seien die Chinesen hier die Nummer Zwei hinter Tesla/Panasonic. Da eine massive Ausweitung der Produktion geplant sei, könnte BYD auch hier zur Nummer Eins aufsteigen.Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:7,62 EUR +1,87% (16.11.2017, 19:59)