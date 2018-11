Börsenplätze BYD-Aktie:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von Jonas Lerch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Seit August befinde sich der Titel im Rally-Modus. Die Kursgewinne in den letzten drei Monaten würden sich auf knapp 40 Prozent belaufen. Kleine Verschnaufpausen - wie in dieser Woche - seien daher nicht ungewöhnlich. Jedoch stehe das Papier jetzt vor einer entscheidenden Marke, die den Aufwärtstrend wesentlich beeinflussen könne.Gemeint sei die 200-Tage-Linie. Im Oktober habe diese Benchmark die Aufwärtsbewegung gestoppt. Die BYD-Aktie sei gedreht und sei binnen zehn Tagen auf die untere Begrenzung der Trendlinie abgestürzt. Im zweiten Anlauf jedoch sei schließlich der Durchbruch geglückt.Diese zwei Szenarien seien jetzt denkbar:a) Der Titel falle nicht unter 5,88 Euro. Hier würden in Form der Trendlinie sowie der 200-Tage-Linie gleich zwei starke Unterstützungen verlaufen. Nach oben hin sei dann der Weg bis 7 Euro frei, dort warte als nächster Widerstand das Verlaufstief vom Jahresanfang.Doch unabhängig davon, wie sich der chinesischen Titel in den kommenden Tagen entwickeln werde, der AKTIONÄR glaube weiterhin an die Turnaround-Story bei BYD. Denn fundamental laufe es seit dem Q3 wieder rund. Chinas Regierung wird auch zukünftig alles dafür tun, die E-Autos mit Subventionen zu pushen, so Jonas Lerch von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link