Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,30 EUR +1,25% (17.03.2022, 11:14)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

213,80 HKD +8,75% (17.03.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (17.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der chinesische Autobauer BYD habe diese Woche mitgeteilt, die Preise für seine Fahrzeuge anzuheben. Das sei nun schon die zweite Preissteigerung in diesem Jahr. Zuvor habe bereits der US-Rivale Tesla angekündigt, die Verkaufspreise zu erhöhen. Die Aktie erhole sich derweil nach Aussagen der chinesischen Regierung weiter.BYD habe aufgrund stark steigender Kosten für Rohmaterialien mitgeteilt, dass man die Verkaufspreise für seine "new energy vehicles", worunter Plug-in-Hybride und Elektroautos fallen würden, erhöhen werde. Die Anhebung solle zwischen 3.000 Yuan (427 Euro) und 6.000 Yuan betragen. Mit der Preiserhöhung folge man dem Beispiel des Konkurrenten Tesla, der zuvor und damit das zweite Mal innerhalb einer Woche bekannt gegeben habe, die Preise anzuziehen. Auch bei BYD sei es nicht die erste Teuerung dieses Jahr, schon im Februar habe es eine Anhebung gegeben. Als Gründe damals habe das Unternehmen, neben den steigenden Einkaufspreisen für Rohmaterialien, die geringere Förderung des chinesischen Staates für Elektroautos angegeben.Die Aktie scheine unterdessen ihre Erholung fortzusetzen. Nachdem sie am Vortag schon kräftige Kursgewinne im zweistelligen Bereich habe verzeichnen können, sei sie auch heute wieder im Plus. Damit sei die Aktie dem chinesischen Gesamtmarkt gefolgt, der infolge von Aussagen der chinesischen Regierung, man sei an einer Stabilisierung der Börsen interessiert, stark angezogen habe. Allerdings bestünden nicht zuletzt durch die aktuell wieder vermehrt auftretenden Corona-Lockdowns in China erhebliche Risiken.Weiterhin seien chinesische Aktien wie BYD mit einem hohen Risiko verbunden. Drohende Lockdowns und die schwer zu berechnende Regierung könnten stets für Rückschläge sorgen. Auch charttechnisch sei die Aktie noch angeschlagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.