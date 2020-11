Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

21,36 EUR -1,16% (09.11.2020, 12:20)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (09.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die Elektrifizierung der Auto-Sparte gehe voran. Mit dem Elektroauto "Han" habe BYD ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Vorbestellungen hätten sowohl BYD selbst, als auch die Analysten positiv überrascht. In der Folge habe die Aktie deutlich zugelegt.BYD profitiere unter anderem von der Tatsache, dass China bis spätestens 2060 klimaneutral sein wolle. Bedeute, dass die Regierung unter anderem die Elektromobilität sicherlich weiter pushen werde. "Fahrzeugverkäufe werden bis 2060 zu 80 Prozent NEVs betragen, von den angestrebten 20 Prozent im Jahr 2025", so Jefferies-Analyst Alexious Lee.BYD sei vorbereitet. Die Elektrifizierung der Auto-Sparte gehe voran. Man dürfe davon ausgehen, dass die auf dem "Han" basierenden, neuen Elektroflitzer bei der Kundschaft ebenfalls gut ankommen würden.Darüber hinaus wolle BYD die Bus-Sparte ausbauen. Dazu wolle BYD letzten Meldungen zu Folge ein Werk von Zyle Daewoo kaufen. Die Produktionsstätte habe eine jährliche Kapazität von rund 7.000 Bussen. Zur Erinnerung: BYD fertige neben Autos und Batterien auch Elektrobusse.Extrem bullish für die BYD-Aktie sei Liang Yonghuo von China Merchants Securities. Er habe die Aktie mit einem Kursziel von 340 Hongkong-Dollar (37,00 Euro) ausgestattet.Nach dem starken Anstieg der Aktie wäre eine Konsolidierung bis in den Bereich zwischen 16,50 Euro und 18,00 Euro wünschenswert. Jedoch besteche die Aktie durch ihre Relative Stärke.Das Papier ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2020)