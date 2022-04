Börsenplätze BYD-Aktie:



BYD-Aktie:

28,385 EUR +2,84% (29.04.2022, 10:25)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (29.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto- und Batteriebauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Trotz des Einflusses geopolitischer Faktoren wie dem Ukraine-Krieg und Lockdowns in vielen Metropolen in China habe BYD durchaus überzeugende Zahlen für das erste Quartal präsentiert. Die Aktie bahne sich ihren Weg weiter nach oben...Kelvin Lau von Daiwa Capital Markets sehe die Bruttomarge von BYD in Q1 als "widerstandsfähig" an. Analyst Lau erwarte ein robustes April-Verkaufsvolumen, mit begrenzten Auswirkungen der Abriegelung von Shanghai. Angesichts 286.329 New-Energy-Fahrzeuge, die BYD in Q1 ausgeliefert habe - mehr als 400% mehr als im gleichen Zeitraum 2021 - bleibe Lau optimistisch, dass BYD sein Ziel von 1,5 Millionen Einheiten im Gesamtjahr erreichen werde. Sein Kursziel laute 350 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 42,30 Euro.Während viele anderen Autobauer aus der "alten Welt" erst für 2025 oder gar 2030 ihren Verbrenner-Ausstieg festgelegt hätten, habe BYD vor wenigen Tagen die Produktion eingestellt. Solle heißen: Vorstand Wang Chuanfu werde sich mit seinem Team vollends auf die Entwicklung von Plug- In-Hybriden und reinen Elektroautos konzentrieren.Durchaus möglich also, dass 2022 der eine oder andere Deal mit einem Autobauer hinsichtlich der Lieferung der Blade-Battery zum Abschluss komme.Charttechnisch habe die BYD-Aktie die 38-Linie bei 223,50 Hongkong-Dollar geknackt. Jetzt gelte es, die für den langfristigen Trend viel beachtet 200-Tage-Linie bei 253,76 Hongkong-Dollar (umgerechnet 30,68 Euro) zu nehmen. Damit würde gleichzeitig ein neues Kaufsignal entstehen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link